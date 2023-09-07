تركيا.. استمرار محاولة إنقاذ مستكشف كهوف أمريكي أصيب بنزيف على عمق تجاوز 1 كم تحت الأرض (صور وفيديو)

يواصل أكثر من 150 عنصر إنقاذ من تركيا ودول عدة، عملية إنقاذ جارية منذ أيام جنوب تركيا، لإخراج مستكشف كهوف أمريكي من قاع كهف بعد أن أصيب بنزيف داخلي على عمق أكثر من 1 كم تحت الأرض.

وأفادت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد) بأن رفاق مستكشف الكهوف الأمريكي مارك ديكي وهم فريق مكوّن من 13 شخصا، أبلغوا خدمات الطوارئ بوضع ديكي الأحد وقد بدأت عملية إنقاذه الثلاثاء، وأوصلت إليه أكياس من الدم.

ووفق "الاتحاد التركي لمستكشفي المغاور"، فإن مارك ديكي (40 عاما) كان يستكشف كهفا بعمق 1276 مترا في مرسين مع فريق دولي عندما أصيب بنزيف في البطن.

وأفاد الاتحاد على موقعه الإلكتروني بأن ديكي كان موجودا على عمق 1120 مترا عندما أُصيب بالنزيف، مشيرا إلى أن يخضع للمراقبة في المخيم الأساسي للبعثة الواقع على ارتفاع أعلى على عمق 1040 مترا.

وأوضح أن العملية تجري بالتنسيق مع كل من "الجمعية الأوروبية لإنقاذ مستكشفي المغاور" و"الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا " (آفاد).

وقال الاتحاد مساء الأربعاء "وفقا لأحدث المعلومات من فرق الإنقاذ، فإن حالة مارك تستقر".

وأضاف "لقد توقف النزيف، ويمكنه المشي بمساعدة آخرين، لكنه لا يستطيع الخروج من هناك بدون نقالة"، وهنا تكمن الصعوبة حيث لا يمكن إنزال نقالة إلى منطقة التخييم الأساسية لإحضار المستكشف الأمريكي.

جدير بالذكر أنه ولإخراج المصاب يتعين نقله إلى مخيم مؤقت على ارتفاع يقع على عمق 700 متر، بعد توسيع أضيق الممرات في الكهف للسماح بمرور النقالة.

/ "X" - (twitter)

/ "X" - (twitter)

/ "X" - (twitter)

المصدر: أ ف ب