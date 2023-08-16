ضابط أمريكي متقاعد: سلطات كييف دفعت قواتها إلى فخ المنطقة الرمادية الروسية

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيل ديفيس، أن القيادة الأوكرانية دفعت قواتها إلى فخ الموت من خلال إرسال جيشها إلى المنطقة الرمادية المليئة بالألغام أمام المواقع الروسية.

وقال ديفيس: "نظام الدفاع الروسي متعدد الخطوط يعتمد بشكل كبير على الألغام التي تبطئ التقدم أو توجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مميتة حيث تنتظرهم أطقم مدفعية مرتبة مسبقا".

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وأشار إلى أن روسيا تملك جميع الوسائل اللازمة لإجراء عمليات قتالية فعالة وذات كفاءة، وهي الطيران والأسلحة الصاروخية وأجهزة الحرب الإلكترونية.

وأكد أن "جنود أوكرانيين مدربين تدريبا جزئيا وغير مجهزين إلى خط المواجهة حيث يقابلهم عدو بهذا المستوى يعني أن الموت المحقق ينتظرهم".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي