أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن نخبة القوات الأوكرانية قتلت في معارك أرتيوموفسك (باخموت) وسوليدار بجمهورية دونيتسك، مما قلل بشكل كبير من زخم الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال ديفيس: "العديد من الألوية التي أرسلها زيلينسكي لمساعدة الوحدات في أرتيوموفسك دون جدوى، كانت هناك حاجة ماسة لهم في هجوم الربيع والصيف".

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وأكد أن قيادة كييف ارتكبت خطأ فادحا عندما حاولت الاحتفاظ بأرتيوموفسك مهما كانت الخسائر، حيث أرسل القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اللواء تلو الآخر في محاولة منه لتغيير الوضع في تلك البقعة مشددا على أن مثل هذا القرار كلف الجيش الأوكراني ثمنا باهظا.

وتابع: "لم يخسروا فقط موارد لا يمكن تعويضها في الدفاع عن المدينة، ولكنهم فقدوا أيضا وحدات مهمة كانت مخصصة للهجوم المضاد".

وسيطرت القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية في 20 مايو بعد أكثر من 220 يوما من القتال.

وأفادت قناة CNBC الأمريكية، في وقت سابق أن نظام كييف أثار غضب الولايات المتحدة بقراره مواصلة معركة أرتيوموفسك، رغم مقترحات المستشارين الأمريكيين بمغادرة المدينة للمحافظة على الموارد.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي