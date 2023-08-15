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محلل استخباراتي أمريكي: قوات كييف ستوقف هجومها المضاد بسبب الخسائر الفادحة

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محلل استخباراتي أمريكي: قوات كييف ستوقف هجومها المضاد بسبب الخسائر الفادحة
Gettyimages.ru
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أعلن المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن قوات كييف ستوقف القتال بعد شهر بسبب أمطار الخريف والأضرار التي لحقت في المعارك بالأفراد والمعدات.

وتوقع الخبير: "أعتقد أن الهجوم سيستمر من 4 إلى 5 أسابيع أخرى، لأن أمطار الخريف ستأتي قريبا. وعلى الأرجح، سيكون هذا الشتاء أشد قسوة من سابقه".

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وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من خسائر فادحة لدرجة أن موجة جديدة من التعبئة الإجبارية في أوكرانيا ستكون قريبة.

وأضاف أن المجندين بحاجة إلى التدريب قبل أن يتم إلقاؤهم مرة أخرى أمام التحصينات الروسية، لكن كييف لم تعد تمتلك الأسلحة اللازمة لبدء معركة جديدة.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بهشاشة الهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، مستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.

المصدر: نوفوستي

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شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي