مدفيديف يعلق على "فكرة جديدة" قدمها الناتو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه من أجل "دخول" أوكرانيا إلى "الناتو"، يجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف نفسها.

وقال مدفيديف: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف "الناتو". يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة محل نزاع كبير. وللدخول يجب على السلطات أن تتخلى عن كييف نفسها، عاصمة روس القديمة. وسيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف".

وأعلن مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

المصدر: نوفوستي