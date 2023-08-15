مسؤول رفيع في "الناتو": أوكرانيا يمكنها الانضمام للناتو إذا تنازلت لروسيا عن جزء من أراضيها

اعتبر مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وقال جنسن: "أعتقد أن الحل قد يكون في أن تتنازل أوكرانيا عن أراضيها وتحصل في المقابل على عضوية "الناتو"". كما نقلت صحيفة VG.

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وأشار إلى أن هناك "تقدما كبيرا" في قضية عضوية أوكرانيا في "الناتو".

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في وقت سابق نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن "الناتو" أمل وتوقع من الهجوم الأوكراني المضاد حدوث معجزة وعدت بها كييف.

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بهشاشة الهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، مستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

المصدر: RT