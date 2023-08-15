بوتين: الغرب يصب الزيت على النار في أوكرانيا والتحديات الأمنية في العالم نتاج تهوره الجيوسياسي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية والاستعمارية الجديدة للدول الغربية.

جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها بوتين للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء. وهذه أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي:

الناتو يواصل بناء قدراته ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية

الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها

هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب وإحداث صراعات وإجبار بلدان أخرى على الانصياع لها في إطار الاستعمار الجديد

تعرضت دول في منطقة الصحراء والساحل مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي لهجوم مباشر من قبل مجموعات إرهابية عديدة بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العدوان على ليبيا مما أدى إلى انهيار الدولة الليبية

معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها وسيتعين على المجتمع الدولي بأسره رسم ملامح المستقبل معا

الوضع في أوكرانيا مثال على "سياسة صب الزيت على النار" التي يمارسها الغرب

الغرب يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه.

المصدر: RT