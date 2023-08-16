البيت الأبيض ينفي معلومات حول إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو إذا تنازلت لروسيا عن جزء من أراضيها

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن المعلومات حول مناقشات مزعومة في "الناتو" بشأن منح أوكرانيا عضوية في الحلف مقابل تنازلات إقليمية لروسيا غير صحيحة.

وقال كيربي خلال إفادة خاصة: "لا يوجد مصداقية في هذا الأمر. هذه المعلومات غير صحيحة".

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وأكد أن موقف الولايات المتحدة في نهاية المطاف هو أن أوكرانيا لديها مستقبل في "الناتو"، وهو ما أكده أعضاء الحلف خلال القمم الأخيرة.

وأعلن مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، في وقت سابق أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

المصدر: نوفوستي