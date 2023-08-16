خبير اقتصادي أمريكي يعلق على سبب فشل الغرب في إضعاف روسيا كما فعل بحلف وارسو

قال الخبير الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، إن مخططات القادة الغربيين لإضعاف روسيا وإخضاعها من خلال سياسة العقوبات، باءت بالفشل.

وأوضح الخبير في لقاء مع قناة Dialogue Works عبر "يوتيوب"، أن قادة وسياسيي الولايات المتحدة مقتنعون بأن العقوبات الغربية كفيلة بإضعاف روسيا وإخضاعها، وفي نهاية المطاف ستؤدي إلى تفككها إلى عدة أجزاء ومن ثم زوالها، الأمر الذي كان من شأنه أن يسمح للغرب بالاستثمار وإجراء مناورات سياسية، كما فعلوا أواخر ثمانينيات القرن العشرين في أوروبا الشرقية"، في إشارة إلى حلف وارسو الذي كان بقيادة الاتحاد السوفياتي (أعلنت نهايته عام م 1991)، وكان ثقلا عسكريا موازنا لحلف الناتو.

وأكد الخبير أن مخطط الغرب فشل جزئيا، بفضل العلاقات الفعالة والبناءة التي أقامتها روسيا مع دول الجوار كالصين والهند والبرازيل وغيرها، من خارج كتلة حلف الناتو.

وأفاد المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تحاول إضعاف روسيا قدر الإمكان بغية الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

وأشار إلى أن النجاح في إخضاع دولة كروسيا هي الأكبر عالميا سيعود بفوائد كبيرة على النخب العالمية، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقاتل حتى النهاية لمنع وقوع مثل هذا السيناريو.

وأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن من مصلحة الغرب إضعاف روسيا من أجل منع عودة ظهورها كقوة عالمية، أو تأخير ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي