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بوليانسكي: من مصلحة الغرب إضعاف روسيا لتأخير ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب

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بوليانسكي: من مصلحة الغرب إضعاف روسيا لتأخير ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب
Globallookpress
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه من مصلحة الغرب إضعاف روسيا من أجل منع عودة ظهورها كقوة عالمية، أو تأخير ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب.

وقال بوليانسكي في اجتماع للجمعية العامة: "من الواضح أن مصالح الغرب هي محاولة إضعاف روسيا واستنزافها قدر الإمكان من أجل منع عودة ظهورها كقوة عالمية، أو على الأقل تأخير ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب".

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وأضاف أن الغرب يقوم بالتخلص من الأسلحة القديمة التي خرجت من الخدمة في أوكرانيا، واختبار أسلحة جديدة هناك، وتحصيل الأموال من دافعي الضرائب لإعادة تجهيز جيوشها، والسماح لشركات الأسلحة الخاصة بها بكسب أموال إضافية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا لا تعتبر المرحلة الحالية للعلاقات الدولية "حربا باردة جديدة"، مشيرا إلى أنها تتعلق بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي

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