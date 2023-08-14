 
مباشر

جنود روس يأسرون 6 مظليين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك

أخبار العالم

جنود روس يأسرون 6 مظليين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuys

أسر جنود الفيلق الثاني التابع لمجموعة القوات "الجنوبية" الروسية 6 مظليين من اللواء 81 في الجيش الأوكراني.

وقال ممثل الفيلق إن الجنود الروس أسروا الأعداء بالقرب من بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

إقرأ المزيد
"فرامة اللحم".. شهادات جنود أوكرانيين استسلموا للجيش الروسي خلال "الهجوم المضاد" (فيديو)

واعترف أحد أسرى القوات الأوكرانية، رومان ليفكو، بأنه أرسل برفقة مجموعته للاقتحام، ولكن بعد بدء القصف، قرر الاستسلام، لأن كل زملائه من مجموعته قتلوا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن أسرى أوكرانيين أقروا بتدريبهم على أيدي خبراء نفسيين غربيين في ألمانيا وسلوفينيا على قتل الروس، وإيهامهم بضعف الجيش الروسي "ونصر أوكرانيا المحتّم بدعم الغرب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا