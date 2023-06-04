القوات الروسية تقصف بالمدفعية مجموعة مخربين أوكرانيين حاولوا التسلل إلى روسيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قصف الجيش الروسي بالمدفعية مخربين أوكرانيين، حاولوا التسلل إلى أراضيها بالقرب من منطقة نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود.

ووفق بيان الوزارة، رصدت وحدات التغطية في المنطقة العسكرية الغربية وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا، مشيرة إلى أن "القصف المدفعي فرق العدو وأجبره على التراجع".

وفي وقت سابق اليوم، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة مخربين أوكرانيين بالقرب من نوفايا تافولجانكا. كما أعلن موافقته على لقاء المخربين في شيبيكينو للحديث عن الأسرى.

وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة تخريبية أوكرانية، بدخول أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا. وفتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها "الإرهاب".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية