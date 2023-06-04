حاكم بيلغورود: نخوض معارك ضد مجموعة تخريبية أوكرانية في بلدة نوفويا توفولجانكا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الروسية تتصدى لمجموعة من المخربين الأوكرانيين في بلدة نوفايا تافولجانكا في منطقة بيلغورود.

وقال غلادكوف في رسالة مصورة عبر قناته في "تيليغرام": "في الواقع، نخوض الآن معركة ضد مجموعة تخريبية أوكرانية، في بلدة نوفايا تافولجانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".

وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة تخريبية أوكرانية، بدخول أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا. وأن لجنة التحقيق فتحت دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها "هجوم إرهابي".

المصدر: نوفوستي