أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء قصف أوكراني استهدف مركز إيواء مؤقت لسكان بلدة شيبيكينو في المقاطعة.

وكتب غلادكوف في حسابه على "تيليغرام": " اليوم قصفت القوات الأوكرانية مركز إيواء مؤقت لسكان بلدة شيبيكينو الريفية، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين".

وقال حاكم المقاطعة إنه توجه إلى مكان الحادث، وسيدلي بكامل التفاصيل في وقت لاحق.

وفي 22 مايو، تسللت مجموعة إرهابية أوكرانية إلى أراضي بلدة غريفورون في مقاطعة بيلغورود الحدودية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية دحر النازيين الأوكرانيين الغزاة، وقتل أكثر من 70 شخصا منهم. وأسفر الهجوم الإرهابي عن قتل مدني وجرح 13 آخرين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب ست مواد منها العمل الإرهابي.

المصدر: نوفوستي