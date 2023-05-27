حاكم بيلغورود ينجو من قصف أوكراني عند بلدة شيبيكينو

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، تعرضه لقصف من القوات الأوكرانية عند مدخل بلدة شيبيكينو.

وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "تمكنت من الدخول إلى شيبكينو في المرة الثانية فقط. في المرة الأولى، عند مدخل المدينة، تعرضنا لإطلاق النار، لم أستطع حتى الخروج من السيارة. وتساقطت القذائف وانفجرت في الشارع المجاور".

ولم يذكر الحاكم، أي أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق يوم السبت، أبلغ الحاكم عن قصف حي شبيكينسكي، ما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم فتيان يبلغان من العمر 15 و17 عاما. وبحسب قوله، تضررت سبعون شقة، وستة منازل خاصة، ومنشآتان، وثلاث محلات تجارية نتيجة القصف.

المصدر: نوفوستي