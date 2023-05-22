سلطات بيلغورود الروسية تتحدث عن قصف أوكراني استمر "ساعات"

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسة فياتشيسلاف غلادكوف بأن منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية، تعرضت اليوم الاثنين لقصف من جانب أوكرانيا على مدى عدة ساعات.

وكتب غلادكوف عبر "تاغرام": "منذ الساعة التاسعة صباحا، تعرضت منطقة غريفورونسكي لإطلاق النار من القوات الأوكرانية، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات بين المدننين."

وتابع: "تم تفعيل دفاعاتنا الجوية وسقط جزء من صاروخ في حديقة منزل خاص في قرية أنتونوفكا. ووصل خبراء المتفجرات وخدمات الطوارئ إلى الموقع وبدأوا في إبطال مفعول المادة الناسفة".

وأشار الحاكم إلى اشتعال النيران في منزل خاص بقرية كوزينكا نتيجة قصف بقذائف الهاون، وإصابة منزل آخر بأضرار جسيمة، كما لحقت أضرار بسياج وسيارة.

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في قرية غورا بودول، اندلع حريق في مستودع للتبن في مزرعة محلية.

وفي بلدة غرايفورون سقطت قذائف على أراضي شركة نقل سيارات، دون وقوع أضرار، بينما تضرر سور منزل خاص في قرية زاموستيه.

ونفى غلادكوف تقارير عن إجلاء سكان منطقة شيبيكينسكي، واصفا أياها بـ"الأخبار الكاذبة".

تتعرض مقاطعة بيلغورود باستمرار للقصف من أوكرانيا، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. ومنذ أبريل 2022 فرض المستوى الأصفر (مترفع) من الخطر الإرهابي في جميع أنحاء المقاطعة.

المصدر: "نوفوستي"