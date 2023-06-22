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أسرى أوكرانيون يروون كيف هيأهم خبراء علم النفس الغربيون لقتل الروس

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أسرى أوكرانيون يروون كيف هيأهم خبراء علم النفس الغربيون لقتل الروس
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كشفت الدفاع الروسية أن أسرى أوكرانيين أقروا بتدريبهم على أيدي خبراء نفسيين غربيين في ألمانيا وسلوفينيا على قتل الروس، وإيهامهم بضعف الجيش الروسي "ونصر أوكرانيا المحتّم بدعم الغرب".

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جميع الأسرى خضعوا لتدريب عسكري في ألمانيا وسلوفينيا، حيث قام علماء نفس من ألمانيا ودول أخرى بإعداد الجنود الأوكران نفسيا لقتل الروس".

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وأضاف البيان: "غرس علماء النفس الكراهية في نفوس المقاتلين الأوكرانيين ضد الشعب الروسي، وحثوهم على انتهاك القواعد الإنسانية الدولية للحرب، وأوهموهم بضعف قدرات الجيش الروسي، والانتصار المؤزر لأوكرانيا".

وأفاد الأسرى بأنهم استسلموا حتى لا يقتلوا على أيدي الجيش الروسي، بينما ظل قادتهم الذين تلقوا تدريباتهم في الغرب بالصفوف الخلفية حيث يزجون بالجنود في مفرمة آلة الحرب الروسية.

المصدر: نوفوستي

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