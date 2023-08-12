اعتبر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، على قناة جورج غالواي في موقع "يوتيوب" أن عدم قدرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على حكم البلاد جعله أفضل سلاح لروسيا.

وقال ريتر: "زيلينسكي هو أفضل سلاح تمتلكه موسكو، فعدم كفاءته ساهمت في انتصار روسيا الهائل".

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ولم يستبعد وقوف العسكريين الأوكرانيين ضد نظام كييف بسبب الفشل على الجبهة.

وأضاف: "في الحقيقة، أنا قلق بشأن مستقبل زيلينسكي، لأنه، في رأيي، أسرع طريقة لحسم النزاع هي إبقاء زيلينسكي في منصبه".

ورجح المحلل السابق بوكالة المخابرات الأمريكية ريموند ماكغفرن، أن تنتهي أكاذيب زيلينسكي حول قدرة جيشه على مواجهة روسيا، بالإطاحة بنظامه وخلعه.

المصدر: RT