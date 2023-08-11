تحت العنوان أعلاه، كتبت مارينا بيريفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إدراك النسبة الغالبة من الأوكرانيين إلى أين تسير بلادهم، وتعاون قسم منهم سرّا مع روسيا.

وجاء في المقال:

هل توجد اليوم قوات سرية موالية لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها كييف؟

حول ذلك تحدثنا مع منسق العمل السري في أوكرانيا، سيرغي ليبيديف، فقال في الإجابة عن سؤال: المعلومات التي ترد من الناس جزئية. هناك حاجة إلى تحليلها ومقارنتها؟

نعم، نحن نقوم بذلك. وأنا شخصياً، وكذلك الهياكل التي أنقلها إليها.

بفضل هذه المعلومات، ننجح في توجيه ضربات دقيقة إلى حد ما. والأهم من ذلك، تقويم نتائج الضربات.

ما مدى ضخامة هذه الحركة (السرية) في أوكرانيا ككل؟

أظن أن 3-4٪ يناصروننا، و3-4٪ من مجموع سكان أوكرانيا أعداء صريحون لنا. يتردد الباقون وينتظرون لمعرفة من سينتصر.

أي أن 3-4٪ فقط لديهم مشاعر واضحة مؤيدة لروسيا؟ قليل جدا؟

هؤلاء هم الذين يدافعون عنا بقوة. لكن عددًا أقل من الناس يتخذون موقفًا صارمًا ضد روسيا. ذلك يختلف بين منطقة وأخرى. أخطر المناطق في هذا الصدد هي وسط أوكرانيا، منطقة كييف، فينيتسا، تشيركاسي. في أي بلد هناك حوالي 5-10٪ كحد أقصى متحمسون. وهؤلاء منقسمون بالتساوي، نصفهم معنا، والنصف الآخر ضدنا.

يتردد الباقون. يريدون فقط العيش بسلام. إنهم يهتمون بالسياسة فقط عندما تدخل بيوتهم.

أستطيع أن أخبركم عن الحالة المزاجية في جميع أنحاء أوكرانيا. أي شخص لا يزال لديه تفكير يعرف جيدًا كيف ستنتهي الأمور. تتزايد القبور، لذا فإن 80 بالمائة من سكان البلاد يفهمون إلى أين تتجه الأمور، ويريدون أن تنتهي بأسرع ما يمكن.

حتى في غرب أوكرانيا، واثقون من انتصار روسيا، لكنهم ينتظرون أن "تتقدم روسيا جيدا". وهم يظنون أن البولنديين سيأخذونهم بعد ذلك.

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