صحيفة صينية: لن تتم دعوة قادة مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي لحضور منتدى "حزام واحد - طريق واحد"

أفادت صحيفة The Global Times الصينية بأن بكين لم توجه دعوة إلى قادة دول مجموعة السبع، فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لحضور منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في الصين.

وأكدت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي "تتجنب" المشاركة في هذا المنتدى، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي جورجا ميلوني، لا يخططون لحضور المنتدى، حتى في حالة دعوتهم.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه إذا لم تكن هناك دعوات، فلا يمكن رفضها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع قوله إن "الغالبية العظمى من الدعوات إلى المنتدى القادم وجهت إلى البلدان النامية، بينما لم تتم دعوة بعض الدول المتقدمة".

ويرتبط هذا بانتقاد "مبادرة الحزام والطريق" في البلدان المتقدمة اقتصاديا.

"حزام واحد - طريق واحد" هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.

وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.

المصدر: نوفوستي