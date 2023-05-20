المفوضية الأوروبية تدعو لإيجاد بديل لمبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الصينية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى إيجاد بدائل للمبادرة الصينية "حزام واحد - طريق واحد".

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية: "بالنسبة لنا، من المهم أن نقدم بدائل حقيقية، على سبيل المثال، للمبادرة الصينية «حزام واحد - طريق واحد».. وإليكم مبادرتنا المشتركة للاستثمار في البنية التحتية خارج أوروبا، خارج مجموعة السبع".

وأوضحت أن "هذه المبادرة بقيمة 600 مليار يورو، سيطلقها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة ودول أخرى للاستثمار المستهدف في البنية التحتية في جنوب الكرة الأرضية".

وأشارت فون دير لاين، إلى أن جنوب الكرة الأرضية يلعب دورا كبيرا في تحقيق الحياد المناخي، واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية حديثها قائلة: "سيتعين علينا اتخاذ خطوات عملاقة. هل سنكون قادرين على منح جزء متزايد من سكان جنوب الكرة الأرضية فرصة لعيش حياة كريمة والهروب من الفقر؟ إنها مهام هائلة".

مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، هي مشروع اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، لتكثيف المشاريع التجارية والاستثمارية المتعددة الأطراف بمشاركة أكبر عدد ممكن من الدول واستخدام رأس المال الصيني والأجنبي. وقد انضمت إليها بالفعل 152 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.

وفي وقت سابق، أشار مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، إلى رغبة الغرب في تدمير مشروع "حزام واحد - طريق واحد".

المصدر: RT + وكالات