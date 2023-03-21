بعد مراسم توقيع وثيقتين.. بوتين: الهدف هو مضاعفة حجم التجارة مع الصين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الوثائق الموقعة مع الصين اليوم الثلاثاء تتضمن هدفا بمضاعفة حجم التجارة معها.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقد بعد مراسم توقيع وثيقتين بين موسكو وبكين وهما وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.

وقال الرئيس الروسي: "حدد البيان المشترك بشأن خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي حتى العام 2030 مهمة مضاعفة حجم التجارة وتعميق العلاقات في ثمانية مجالات استراتيجية".

وأشار بوتين إلى أن التجارة بين روسيا والصين وصلت إلى رقم قياسي تاريخي تجاوز مستوى 185 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة بين البلدين في العام الجاري مستوى 200 مليار دولار.

وقال الرئيس الروسي إن "الفرص الإضافية لإطلاق إمكانات الاقتصادين الروسي والصيني يتم توفيرها من خلال الاتحاد الأوراسي ومبادرة الرئيس الصيني (حزام واحد - طريق واحد)".

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي حول التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين:

- بوتين: التعاون التجاري والاقتصادي يعتبر أولوية في العلاقات بين روسيا والصين.

- بوتين: روسيا والصين تحافظان على ديناميكيات عالية للتجارة المتبادلة، وفي العام 2023 يمكن أن تتجاوز التجارة عتبة الـ200 مليار دولار.

- بوتين: المحادثات الروسية الصينية ناقشت بالتفصيل مشروع "قوة سيبيريا-2" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا).

- بوتين: سيتم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.

- بوتين: مؤسسة الطاقة النووية الروسية والوكالة الصينية المتخصصة توقعان برنامج تعاون طويل الأمد.

المصدر: RT + نوفوستي