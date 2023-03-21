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الرئيسان الروسي والصيني يوقعان وثيقتين لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيسان الروسي والصيني يوقعان وثيقتين لتعزيز التعاون بين البلدين

مال وأعمال

الرئيسان الروسي والصيني يوقعان وثيقتين لتعزيز التعاون بين البلدين
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وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في موسكو اليوم الثلاثاء، وثيقتين لتعزيز التعاون بين البلدين.

والوثيقتان وهما: "بيان مشترك من قبل روسيا والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

وعقدت اليوم في قصر الكرملين الكبير في العاصمة الروسية مباحثات القمة بين بوتين وشي، وجرت على مرحلتين الأولى في إطار اجتماع مغلق وضيق بين الزعيمين، والمرحلة الثانية جرت في إطار اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، وعقب ذلك تم توقيع مجموعة من الوثائق.

وشارك في المباحثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومعاونا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيؤلينا ومدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف ورئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يوري بوريسوف.

يتبع..

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