الرئيس الصيني: يتعين على موسكو وبكين تعزيز تحرير التجارة والاستثمار

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في موسكو، بأنه يتعين على روسيا والصين العمل معا لتعزيز تحرير وتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.

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وقال شي: "يتعين على الأطراف تحفيز التنمية المتزامنة للتعاون التجاري والاقتصادي، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار، والحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تعتبر أنه من المهم للغاية ربط مبادرة الحزام والطريق بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان).

وقال إن "الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون من أجل إقامة صلة مشتركة بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

المصدر: تاس