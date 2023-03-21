ميشوستين يكشف عن "طبخة" بـ165 مليار دولار بين روسيا والصين

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن موسكو ستعزز التعاون الاستراتيجي مع بكين، مشيرا إلى وجود مشاريع حكومية بقيمة 165 مليار دولار بين البلدين.

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وقال ميشوستين، في اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر الحكومة الروسية: "نعطي الأولوية للتعاون الاستثماري. تشمل محفظة هيئة الاستثمار الحكومية 79 مشروعا يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 165 مليار دولار".

وأضاف ميشوستين أن التعاون الاستراتيجي يغطي كلا من النقل والمشاريع التكنولوجية، وليس فقط شراكات الطاقة.

وأوضح قائلا: "نحن نتحدث عن بناء الطائرات والهندسة الميكانيكية وأبحاث الفضاء وكذلك التقنيات" الشاملة "التي تهدف إلى إنشاء منتجات مبتكرة وتقديم الخدمات".

وأشار إلى أن توسيع التعاون المبتكر سيعزز السيادة التكنولوجية لروسيا والصين، وأكد ميشوستين أنه يجري إعداد مشاريع جديدة من شأنها زيادة حركة المرور بشكل كبير على طول الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا.

ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

المصدر: RT + فيستي