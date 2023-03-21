رئيس الحكومة الروسية يعلن أمام رئيس الصين عن مشاريع مشتركة بين البلدين

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن روسيا والصين تستعدان لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول مسارات النقل العابرة لسيبيريا وآسيا.

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وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر الحكومة الروسية.

وفيما يلي أبرز تصريحات ميشوستين خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني:

- تستعد روسيا والصين لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول مسارات النقل العابرة لسيبيريا وآسيا.

- ستعمل حكومتا روسيا والصين على تنسيق العمل بشأن تنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها اليوم على أعلى مستوى.

- التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح على الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية.

- موسكو مهتمة بصدق بمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع بكين.

- سيؤدي توسيع التعاون المبتكر إلى تعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا والصين.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الرئيس الصيني وصل اليوم إلى مقر الحكومة الروسية للاجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، واستقبل ميشوستين الرئيس الصيني بالمصافحة.

ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من الزيارة سيتم عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين، وذلك إلى جانب مباحثات الرئيسيين الروسي والصيني.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني اليوم نحو 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

المصدر: RT + نوفوستي