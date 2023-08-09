ليس من مصلحتنا.. شيوخ أمريكيون يعارضون مشاركة الصين في تسوية الأزمة الأوكرانية

اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مشاركة الصين في تسوية الأزمة الأوكرانية "تقوض مصالح واشنطن والأمن الأوروبي".

وعارض 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة أرسلوها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اطلعت RT عليها، مشاركة الصين في عملية التفاوض حيث اعتبروا أن "تدخل الصين في الوضع في أوكرانيا سيقوض بشكل كبير مصالح الولايات المتحدة ومستقبل أوكرانيا في أوروبا والأمن الأوروبي بشكل عام".

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وأكدوا أنه لا ينبغي لواشنطن أن تسمح لبكين بأن "تتنصل من مسؤوليتها" في دعم روسيا في النزاع أو استخدام الوضع لمصلحتها السياسية والاقتصادية.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن التدخل الدبلوماسي الصيني سيشكل سابقة من شأنها أن تسمح لسلطاتها بالتدخل في الشؤون الأمنية الأوروبية، ونتيجة لذلك، ستكون عقبة أمام المصالح الأمريكية.

وزعموا أن مشاركة الصين في عملية التفاوض قد تؤدي إلى مشاركة الصين في إعادة إعمار أوكرانيا، مما يمكن أن يضعف جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجعل المعايير الأوكرانية في مجال الإدارة العامة ومكافحة الفساد تتماشى مع متطلبات المؤسسات الغربية.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنه على واشنطن أن تفكر مسبقا في خطة لإعادة بناء أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين ودول المحيطين الهندي والهادئ، حتى لا تتمكن الصين من "تحقيق مصالحها أحادية الجانب".

المصدر: RT