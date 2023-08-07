بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي لـ"زرع بذور الفتنة"  

حثت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي لـ"بث الارتباك والشقاق والفتنة".

وطالب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن باحترام سيادة الصين وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن احترام جهود دول المنطقة لدعم السلام والاستقرار في هذه المنطقة، حيث جاء ذلك ردا على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ينتقد الصين لعرقلة السفن الفلبينية التي سعت إلى إيصال قوات وإمدادات جديدة إلى سفينة عسكرية عالقة في رنآي جياو، ولإطلاق خراطيم المياه عليها.

وأكد المتحدث أن بيان الخارجية الأمريكية، في تجاهل للحقائق، هاجم الإجراءات المشروعة والقانونية للصين في البحر، التي تهدف إلى حماية حقوقها وإنفاذ القانون، كما دعم البيان الأمريكي سلوك الفلبين غير القانوني والاستفزازي، مشددا على أن "الصين تعارض البيان بشدة".

وتمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تحرض منذ وقت طويل وتدعم محاولات الفلبين لإصلاح وتعزيز سفينتها العسكرية، التي تم إيقافها عمدا في رنآي جياو، حتى أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات وسفنا عسكرية لمساعدة الفلبين ودعمها، وسعت مرارا إلى تهديد الصين من خلال التلويح بمعاهدة الدفاع المشترك الأمريكية-الفلبينية، لكن هذه التحركات الأمريكية لن تفلح، بحسب الخارجية الصينية.

وأشار المتحدث إلى أن رنآي جياو كانت دائمًا جزءا من نانشا تشيونداو الصينية، معتبرا أن السياق التاريخي لقضية رنآي جياو واضح جدا، موضحا أنه في عام 1999، أرسلت الفلبين سفينة عسكرية وجعلتها تجنح عن عمد في رنآي جياو، في محاولة لتغيير الوضع الراهن لرنآي جياو بشكل غير قانوني، حيث قدمت الصين على الفور احتجاجات رسمية جادة إلى الفلبين، مطالبة إياها بإزالة السفينة.

من جهتها، وعدت الفلبين عدة مرات بسحبها بعيدا، لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد. وسعت الفلبين إلى إصلاح وتعزيز السفينة العسكرية من أجل أن تظل في رنآي جياو بشكل دائم، مثلما ذهب إليه المتحدث.

وأشار المتحدث إلى أنه في 5 أغسطس، وفي تجاهل لتحذيرات الصين المتكررة، أرسلت الفلبين سفينتين اقتحمتا المياه المجاورة لرنآي جياو وحاولتا تسليم مواد البناء لإصلاح وتعزيز السفينة العسكرية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تنتهك سيادة الصين وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

وكانت سفن خفر السواحل الصينية قد أوقفت السفينتين وفقا للقانون، وحذرتما من خلال إجراءات إنفاذ القانون المناسبة، حيث كانت مناورات خفر السواحل الصيني احترافية ومنضبطة ولا يمكن انتقادها، مثلما أكد المتحدث.

المصدر: "شينخوا"