واشنطن تعرب عن دعمها للفلبين في "مواجهة التحركات الصينية الخطرة"

أعربت الخارجية الأمريكية عن دعم واشنطن للفلبين في "مواجهة التحركات الصينية الخطرة في بحر جنوب الصين".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إلى التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك المبرمة عام 1951 بين الولايات المتحدة والفلبين.

إقرأ المزيد

وأكد خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفن خفر السواحل الصيني استخدمت خراطيم المياه أثناء مناوراتها واقترابها بشكل خطير من سفن خفر السواحل الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.

ووقع الحادث وفق الجانب الفلبيني أثناء مرافقة سفن تحمل إمدادات لعسكريين فلبينيين في منطقة أيونجين شول.

المصدر: تاس