تركيا تكشف عن ممثلها إلى مؤتمر جدة حول أوكرانيا

أعلن في تركيا أن السفير عاكف تشاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي سيمثل أنقرة إلى اجتماع جدة حول أوكرانيا اليوم السبت.

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وبحسب ما أعلنت السلطات، فإن كيليتش سيمثل تركيا في هذه المحادثات، التي ستتطرق لتطورات الحرب في أوكرانيا، وسبل إحلال السلام بين موسكو وكييف.

وعلى هامش المحادثات، من المتوقع أن يعقد كيليتش لقاءات ثنائية مع مستشاري الأمن القومي للبلدان المشاركة في المؤتمر، وبينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وأوكرانيا، إضافة لممثلين عن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT