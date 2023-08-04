"واس": السعودية تستضيف غدا السبت اجتماعا لممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، بأن المملكة تستضيف غدا السبت في جدة اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع، حسب "واس"، استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، فضلا عن "إبدائه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية"، مثلما نقلته الوكالة.

وبينت "واس" أن حكومة المملكة تتطلع أن يسهم هذا الاجتماع في "تعزيز الحوار والتعاون" من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي، حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرارٌ للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، فضلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آنذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

المصدر: "واس" + RT