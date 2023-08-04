"بوليتيكو" تكشف أهم النقاط التي سيبحثها اجتماع جدّة حول أوكرانيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن أهم النقاط المطروحة على أجندة اجتماع جدة حول تسوية أزمة أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تتمحور حول عشر قضايا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "ستستمر المباحثات يومين، وستتمحور حول 10 قضايا، بينها أمن الغذاء والطاقة، وتبادل الأسرى، ومشاكل الأمن البيئي، وتشكيل محكمة لجرائم الحرب".

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كما لفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تطلع السعودية روسيا على نتائج الاجتماع.

وسيحضر الاجتماع حسب الصحيفة ممثلون عن الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا "لدعم جهود أوكرانيا لإحلال السلام"، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان سيحضر الاجتماع أم لا.

من جهته، شكك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بصدور أي نتائج ملموسة عن هذا الاجتماع.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آن ذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

المصدر: "بوليتيكو" وRT