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الكرملين: كثير من الدول تشعر بالغيرة من روسيا وإفريقيا على تطور علاقاتهما

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الكرملين: كثير من الدول تشعر بالغيرة من روسيا وإفريقيا على تطور علاقاتهما
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أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن العديد من الدول تشعر بالغيرة من روسيا والدول الإفريقية على سير تطوير العلاقات بينها.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن القارة الإفريقية واحدة من أكثر القارات نموا في العالم، وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، وتبحث عن شركاء".

وتابع: "هذا لا يعني أن الأفارقة سيصبون اهتمامهم نحونا فقط، حيث تتنافس العديد من الدول على هذه المنطقة، وبالطبع العديد من الدول تشعر بالغيرة من سير تطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية. هذا أمر طبيعي، هذه هي المنافسة".

وقال: للبقاء في هذه المنافسة، "نحن بحاجة للعمل الجاد وهذه مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من العمل"، مشيرا إلى أن نتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في بطرسبروغ أكدت "استعداد روسيا لذلك".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ، أن روسيا متضامنة مع إفريقيا نحو عالم متعدد الأقطاب وترفض توظيف قضايا المناخ، والتبجح بحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية، كما ترفض سياسة "القواعد" التي يفرضها الغرب، عوضا عن القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي

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