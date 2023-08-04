الكشف عن صور السفينتين الروستين اللتين صدتا هجوم الزوارق الأوكرانية المسيرة

كشف عمدة مدينة نوفوروسيسك الروسية أندريه كرافشينكو، أن سفينتي "أولينغورسكي غورنياك" و"سوفوروفيتس" الحربيتين صدتا هجوم زوارق كييف المسيرة على مرفأ المدينة فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم، دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي