تدمير 38 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور
أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 38 مسيرة أوكرانية وصد جميع الهجمات المعادية وتصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا:
- صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.
- في محور دونيتسك تم صد ثماني هجمات معادية، والقضاء على 380 جنديا أوكرانيا ومدفعين طراز Krab ومدفع Rapira المضاد للدبابات.
- في محور جنوب دونيتسك تم التصدي لهجمات معادية وتصفية ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.
- في محور زاباروجيه، تم القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-20.
- في محور كوبيانسك تم صد هجوم وحدات اللواء 25 الأوكراني في لوغانسك، وتم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع من طراز كراب بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر D-30.
في محور كراسني ليمانسك تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة. وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.
في محور خيرسون تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع الهاوتزر Msta-B.
تم تدمير قاذفة صواريخ بوك المضادة للطائرات بالقرب من قرية ممريك في دونيتسك.
اعترضت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية الجوي 11 صاروخ HIMARS وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM
تم تدمير 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية