في محور كراسني ليمانسك تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة. وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.