وسائل إعلام: الولايات المتحدة أبرمت صفقات مع بلغاريا وكوريا الجنوبية لتوريد ذخائر لأوكرانيا

كتبت صحيفة "Financial Times" أن الولايات المتحدة أبرمت صفقات مع كل من بلغاريا وكوريا الجنوبية وتتفاوض مع اليابان لتوريد ذخائر عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "لقد أبرمت الولايات المتحدة صفقات مع بلغاريا وكوريا الجنوبية لتوريد الذخائر إلى أوكرانيا، كما تتفاوض مع اليابان بهذا الشأن".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 7 يوليو الماضي، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن واشنطن تدرس إمداد كييف بالذخائر العنقودية كإجراء مؤقت حتى تكثف الولايات المتحدة إنتاج ذخيرة المدفعية بكمية كافية، الأمر الذي قد يستغرق شهورا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي