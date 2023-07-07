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بايدن: ذخائر القوات الأوكرانية التقليدية نفدت وسنزودها بالعنقودية

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بايدن: ذخائر القوات الأوكرانية التقليدية نفدت وسنزودها بالعنقودية
Legion-Media
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ذخائر نظام كييف نفدت ما استوجب تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد، معتبرا أن قرار تسليمها "لم يكن سهلا واتبع توصية البنتاغون".

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قائلا "اتبعت توصية البنتاغون بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية".

وأضاف أنه "لم يكن قرارا سهلا.. تم اتخاذ قرار نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نفاد الذخيرة التقليدية في كييف".

وأشار بايدن إلى أن "قوات كييف تعتمد على الذخيرة.. نفاد الذخيرة استوجب ذلك، ورغم وجود القليل من الذخيرة، قبلت توصية وزارة الدفاع بنقلها، ليس كإجراء دائم، ولكن مؤقتا".

وأكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقد أعلن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث تتضمن الذخائر العنقودية لصالح قطع المدفعية وعشرات المركبات المدرعة.

ويذكر أن الذخائر العنقودية تعتبر من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

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المصدر: تاس 

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