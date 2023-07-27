انتقد مستخدمو تويتر رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، بعد أن أعلن عن تحضير وإعداد قائمة خطوات شاملة لـ "إنهاء احتلال القرم".

وقال أحد المستخدمين: "يجب أن يقلق أكثر بشأن كيفية الحفاظ على كييف".

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وقال آخر: "ماذا لو لم يرغب سكان القرم في أن يكونوا جزءا من أوكرانيا؟".

وأضاف مستخدم ثالث: "هذا الرجل يهذي فعلا".

وتابع مستخدم رابع القول: "لقد كنت تقول نفس الشيء خلال العامين الماضيين، لكنك تبتعد أكثر فأكثر عن أهدافك المعلنة هذه. ربما حان الوقت للتفاوض؟".

ويرى مستخدم خامس أن "زيلينسكي فقد صوابه".

في وقت سابق، وصف عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، تصريح فلاديمير زيلينسكي الجديد حول حقد القرم، بحقد العاجزين.

وكان زيلينسكي، قد صرح خلال حديثه في منتدى "آسبن" الأمني، بأن جسر القرم بمثابة "هدف" أوكرانيا الذي يجب تحييده، فضلا عن "العودة" إلى شبه الجزيرة.

وقال زيلينسكي: ​​"من الواضح أن هذا هو هدفنا. ويجب تحييد كل هدف يجلب الحرب، وليس السلام"، كما تحدث عن "هدف" نظام كييف بـ"العودة الكاملة" لشبه جزيرة القرم، التي أصبحت في عام 2014 جزءا من روسيا بعد الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي