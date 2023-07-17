زاخاروفا معلقة على استهداف جسر القرم: نفذه نظام كييف الإرهابي

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن نظام كييف يقف خلف الهجوم على جسر القرم اليوم الاثنين.

وقالت الدبلوماسية الروسية: "الهجوم الذي وقع اليوم ضد جسر القرم، من تنفيذ نظام كييف. هذا النظام إرهابي بطبيعته، ويتسم بكل صفات وعلامات الجماعة الإجرامية المنظمة الدولية".

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وأضافت زاخاروفا: "يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشرفان على توجيه وقيادة الدولة الإرهابية في أوكرانيا.

فجر اليوم الاثنين، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

في ذات الوقت نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

المصدر: وكالات