 
مباشر
عاجل
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين

أخبار العالم

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين
Sputnik
جسر القرم (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vp4v

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

إقرأ المزيد
مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ
مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ

وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3 ،05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر، مضيفة أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه نتيجة عمل إرهابي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية في ليلة 16-17 يوليو، تضرر أحد أقسام جسر القرم، وقتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا على متن سيارة تمر عبر الجسر، وأصيبت ابنتهما القاصر.

وأضاف البيان أن المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا