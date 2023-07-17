لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

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وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3 ،05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر، مضيفة أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه نتيجة عمل إرهابي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية في ليلة 16-17 يوليو، تضرر أحد أقسام جسر القرم، وقتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا على متن سيارة تمر عبر الجسر، وأصيبت ابنتهما القاصر.

وأضاف البيان أن المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات