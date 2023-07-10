الكرملين: عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات وموسكو تتنظر التوضيح من أنقرة

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات، وأن موسكو ستبحث هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، إن الجانب الروسي في حوار مستمر مع تركيا، وبانتظار توضيح مسألة نقل قادة كتيبة "آزوف" النازية إلى كييف.

وأضاف :"خلال حوارنا نتوقع أن نتلقى توضيح الجانب التركي حول ما حدث، وأريد أن أكرر مرة أخرى، أننا سنأخذ ذلك في الحسبان في بالاتفاقات اللاحقة".

وأوضح بيسكوف أن آفاق تنفيذ مشروع مركز الغاز مع تركيا لا ترتبط بأي حال من الأحوال بمسألة عودة قادة كتيبة "آزوف" النازية.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، فيكتور بونداريف، إن تسليم أنقرة قادة كتيبة "آزوف" النازية إلى كييف، هو انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأضاف أن تصريحات أنقرة حول تسريع قبول أوكرانيا في الناتو، تشير إلى أن تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة.

المصدر: تاس