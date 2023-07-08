الكرملين بشأن عودة قادة "آزوف" من تركيا: مرتبطة بفشل الهجوم المضاد ونتفهم ضغوطا تتعرض لها أنقرة

أعرب الكرملين، في تعليق على عودة قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية الى أوكرانيا، عن تفهم موسكو للضغوط التي تتعرض لها تركيا في سياق الاستعداد لقمة الناتو المزمعة في فيلينيوس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على قرار أنقرة تسليم قادة فوج "أزوف" الإرهابي إلى كييف، إن هذا الانتهاك للاتفاقيات القائمة، مرتبط بشكل مباشر بفشل الهجوم المضاد الأوكراني، وبأن قوات نظام كييف تواجه الفشل كل يوم.

وأكد بيسكوف أن انتهاك الاتفاقات من خلال تسليم تركيا لأوكرانيا قادة كتيبة "أزوف" القومية الإرهابية، تصرف لا يضع منفذيه في موقف يمدحون عليه.

وأوضح المتحدث أنه بموجب بنود الاتفاقيات، كان من المفترض أن يظل قادة "أزوف" في تركيا حتى نهاية الصراع، مشيرا إلى أن روسيا لم يتم إخطارها باتخاذ هذه الخطوة.

وقال نتفهم تضامن تركيا مع حلف شمال الأطلسي بصفتها عضو فيه.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، في سبتمبر من العام الماضي، إنه بعد تبادل الأسرى مع كييف، تم الإفراج عن 56 شخصا، منهم 55 من العسكريين، حيث أن "خمسة منهم من دونباس والباقي من القوات الروسية". وتم تسليم 215 شخصا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.

وأعلن أردوغان من جانبه عن عملية التبادل، حيث كتبت صحيفة "حريت" في يناير الماضي، نقلا عن مصادر، أن مسلحي "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو الأمر الذي أصرت عليه روسيا وفقا للاتفاقيات.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه عاد إلى أوكرانيا بصحبة خمسة من قادة فوج "آزوف" الذين كانوا في تركيا.

المصدر: RT