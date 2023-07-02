برلماني أوروبي يكشف الحقيقة عن أسلحة القتل الجماعي الغربية

انتقد عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس، في تغريدة على تويتر، عقوبات الاتحاد الأوروبي، وشدد على أن آلية العقوبات الأوروبية غير قانونية وتنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال: "العقوبات هي أسلحة للقتل الجماعي. تم مرات عديدة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على الطبيعة غير القانونية للتدابير القسرية الانفرادية

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- لا يوجد شيء في القانون الدولي من شأنه أن يعطي أي أساس قانوني يسمح بعمل آلية العقوبات الأوروبية".

ويشار إلى أن والاس انتقد مرارا سياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وشدد على أن الدول الغربية فقط تستفيد من هذا النزاع.

ومن المعروف أن الغرب صعد ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ولكن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن سياسة كبح وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وشدد على أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي