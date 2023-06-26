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بوتين: تعزيز أمن روسيا واستقلالها التكنولوجي يعتمد على كوادرنا

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بوتين: تعزيز أمن روسيا واستقلالها التكنولوجي يعتمد على كوادرنا
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن تنفيذ المهام الرئيسية في تعزيز أمن روسيا وحماية استقلالها التكنولوجي، يعتمد في المقام الأول على احتياطي البلاد الكوادري، وطاقاتها البشرية الوطنية.

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وفي كلمة ألقاها بوتين أمام المشاركين في المنتدى الصناعي الدولي للشباب "مهندسو المستقبل"، قال: "يعتمد التطور المطرد للصناعات المحلية وقدراتها التنافسية في الأسواق الوطنية والعالمية، وتنفيذ المهام الرئيسية لتعزيز الأمن والسيادة الاقتصادية والتكنولوجية في روسيا على احتياطياتها الكوادرية".

وأضاف أنه من الضروري تزويد المؤسسات والشركات الروسية بالمزيد المهنيين الشباب الأكفاء والمتخصصين والمبدعين وذوي العقلية الحديثة والمستعدين لتحمل المسؤولية وتقديم الحلول المثلى.

وقال: "هؤلاء الشباب هم من سيكفلون التشغيل المستقر للصناعة الروسية وتطورها في مواجهة التحديات الخارجية، وسيحققون الزيادة في إنتاج أهم المنتجات الضرورية لحياة البلاد المدنية، والدفاعية".

المصدر: نوفوستي

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