أمير قطر يعرب لبوتين عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد في 24 يونيو.

ووفقا لما جاء في بيان نشره الكرملين على صفحته الرسمية، بحث الرئيس الروسي وأمير قطر العلاقات الثنائية، وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الروسي القطري، وأكدا اهتمامهما المشترك في تعزيزه في مختلف المجالات.

كما تم تقييم نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسبوع الماضي إلى روسيا، وحضوره منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ولقائه الرئيس بوتين.

وهنأ الرئيس الروسي أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

المصدر: الكرملين