قال قائد سرية الاستطلاع التابعة لمجموعة "جنوب" الروسية إن دبابات من اللواء رقم 200، قامت على مدى يومين بتدمير مجموعات مدرعة أوكرانية عند اقترابها من خط الدفاع الروسي قرب سوليدار.

وأضاف الضابط: "نفذ العدو على هذا الاتجاه محاولات لاختراق خطوط دفاعنا على مدى يومين. العدو يهاجم بمجموعات صغيرة على عربات مدرعة وبدعم دوري من الدبابات. وخلال ذلك ينقل العدو عناصر المشاة بالعربات المصفحة وبواسطتها يقوم بإجلاء الجرحى. لكن قواتنا تقوم بفتح نيران المدفعية على هذه العربات عند اقترابها من مواقعنا المتقدمة".

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ووفقا للضابط، تستهدف الدبابات الروسية، آليات وعناصر العدو عند محاولات الانسحاب. وقال: "في أحد الاتجاهات التي فر العدو منها، قامت دباباتنا بقصفه من مواقعها المحصنة".

وعلى اتجاه أرتيوموفسك، يحاول العدو احتلال مواقع جديدة والتمركز فيها، لكن المدفعية الروسية تتصدى لهذه المحاولات.

يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "جنوب" صدت في اليوم السابق أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك، وفي منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك.

وخلال ذلك فقد الجيش الأوكراني حوالي 530 عسكريا كقتيل وجريح، وعشر قطع من المعدات الحربية ومستودعا للذخيرة.

المصدر: نوفوستي