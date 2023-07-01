الجيش الروسي يشن هجوما على موقع لقوات كييف قرب بيلوغوروفكا في دونيتسك

صرح مقاتل روسي بأن كشافة اللواء 85 من المجموعة الجنوبية للقوات الروسية داهمت موقعا محصنا لقوات كييف قرب بيلوغوروفكا في جمهورية دونباس.

وداهمت الكشافة من اللواء 85 على محور بيلوغوروفكا في جمهورية دونباس مركزا محصنا لقوات كييف الأسبوع الماضي، حيث حاولت القوات الأوكرانية جلب تعزيزات وقوات للإخلاء، إلا أن مدافع مجموعة "الجنوب" أحبطت مسعاها.

وأفضت العملية إلى تدمير نقطتي إطلاق نار من طرف المدفعية والكشافة، التي قضت أيضا على طاقم مدفع رشاش وحوالي 20 من جنود المشاة.

وقال المقاتل الروسي: "تلقينا مهمة سحق العدو. ونفذناها. تسللنا ليلا واتخذنا مواقع وبدأنا العمل، بينما لم يكونوا يتوقعون ذلك، فبدأنا بإطلاق النار".

المصدر: نوفوستي