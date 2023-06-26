رئيس الوزراء الروسي: بلادنا تعيش مرحلة هامة في تاريخها

أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أن روسيا تعيش مرحلة هامة في تاريخها وتخوض معركة اختيار طريقها انطلاقا من مصالحها، حيث سخّر الغرب كامل آلته ضدها.

وأضاف ميشوستين خلال اجتماع حكومي: "لقد سخر الغرب كافة آلته العسكرية والاقتصادية والإعلامية ضد روسيا، كما أشار إلى ذلك الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا".

وأضاف: "لا بد من توحيد كافة أطياف المجتمع والعمل معا فريقا واحدا وحشد جميع القوى، والالتفاف حول الرئيس بوتين، واتخاذ قرارات مشتركة ومدروسة بعناية لتحقيق المهام التي حددها رئيس البلاد".

المصدر: نوفوستي