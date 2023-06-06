 
مباشر

أوكرانيا تسخر من الأمم المتحدة بسبب "اللغة الروسية"

أخبار العالم

أوكرانيا تسخر من الأمم المتحدة بسبب
Globallookpress Hennadii MinchenkoKeystone Press Agency
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgc1

فضيحة دبلوماسية تدور رحاها بين أوكرانيا من جهة وهيئة الأمم المتحدة من جهة أخرى بسبب إعلان الأخيرة عن يوم "اللغة الروسية" 6 يونيو.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت هذا اليوم، 6 يونيو، هو يوم "اللغة الروسية"، الذي تحتفل به المنظمة كل عام، منذ 2010، وهو تاريخ مولد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: شعبية السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا تزداد
وسائل إعلام: شعبية السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا تزداد

إلا أن بيان الأمم المتحدة أثار غضب النظام النازي في كييف، وتحديدا مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك، الذي انبرى بغضب على موقع "تويتر" ساخرا من الاحتفال بهذا اليوم من قبل المنظمة الدولية.

كتب بودولياك في صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "روسيا تفجر محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية وتخلق أكبر كارثة بيئية في أوروبا منذ عقود. ونتيجة لهذا العمل الإرهابي سيختفي عدد من القرى، وسيموت الناس. وماذا تفعل الأمم المتحدة في نفس اليوم؟ تعلن على صفحتها عن.. يوم اللغة الروسية. هل تلك مزحة؟ هل أنتم جادون؟ هل سيكون هناك أي رد فعل آخر على الهجوم الإرهابي اليوم؟ إنها المنظمة التي من المفترض أن تضمن الأمن العالمي، والتي تتحول بشكل متزايد إلى محاكاة دولية ساخرة".

من ناحية أخرى، قام حساب أوكراني آخر يحمل اسم "أوكرانيا" ويوصف بأنه "الحساب الرسمي لأوكرانيا" ويتابعه 2.3 مليون مستخدم، بنشر صورة لمقر الأمم المتحدة وقد تدفقت المياه إلى القاعة الرئيسية، مع تهنئة بيوم "اللغة الروسية" Happy Russian Language Day.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا