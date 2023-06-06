أوكرانيا تسخر من الأمم المتحدة بسبب "اللغة الروسية"

فضيحة دبلوماسية تدور رحاها بين أوكرانيا من جهة وهيئة الأمم المتحدة من جهة أخرى بسبب إعلان الأخيرة عن يوم "اللغة الروسية" 6 يونيو.

#Russia blows up the #Kakhovka hydroelectric power plant and creates the biggest environmental disaster in #Europe in decades. As a result of the act of terrorism, many settlements will disappear from the map. People will die. What does the #UN do on the same day? It declares on… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت هذا اليوم، 6 يونيو، هو يوم "اللغة الروسية"، الذي تحتفل به المنظمة كل عام، منذ 2010، وهو تاريخ مولد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين.

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إلا أن بيان الأمم المتحدة أثار غضب النظام النازي في كييف، وتحديدا مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك، الذي انبرى بغضب على موقع "تويتر" ساخرا من الاحتفال بهذا اليوم من قبل المنظمة الدولية.

كتب بودولياك في صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "روسيا تفجر محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية وتخلق أكبر كارثة بيئية في أوروبا منذ عقود. ونتيجة لهذا العمل الإرهابي سيختفي عدد من القرى، وسيموت الناس. وماذا تفعل الأمم المتحدة في نفس اليوم؟ تعلن على صفحتها عن.. يوم اللغة الروسية. هل تلك مزحة؟ هل أنتم جادون؟ هل سيكون هناك أي رد فعل آخر على الهجوم الإرهابي اليوم؟ إنها المنظمة التي من المفترض أن تضمن الأمن العالمي، والتي تتحول بشكل متزايد إلى محاكاة دولية ساخرة".

من ناحية أخرى، قام حساب أوكراني آخر يحمل اسم "أوكرانيا" ويوصف بأنه "الحساب الرسمي لأوكرانيا" ويتابعه 2.3 مليون مستخدم، بنشر صورة لمقر الأمم المتحدة وقد تدفقت المياه إلى القاعة الرئيسية، مع تهنئة بيوم "اللغة الروسية" Happy Russian Language Day.

المصدر: تويتر