خبير عسكري: كييف تنقل كمية كبيرة من المعدات والجنود إلى ضواحي سلافيانسك

أفاد المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، بنقل كمية كبيرة من المعدات والجنود الأوكرانيين إلى منطقة مدينة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس": "نشهد نقلا لكمية كبيرة من القافلات العسكرية التابعة للتشكيلات العسكرية الأوكرانية عبر التجمع السكني كوبيانسك. ويتجه جزء من هذه القافلات نحو التجمع السكني نوفوسيولوفسكويه، في حين يتجه الجزء الآخر نحو مدينة إيزيوم. ويقول شهود عيان إن الطريق المؤدية من إيزيوم إلى سلافيانسك كلها ممتلئة بالمعدات العسكرية والجنود الأوكرانيين".

وصرح ماروتشكو، أمس الاثنين، بأن الوحدات الأوكرانية المرابطة في منطقة مدينة كوبيانسك، تلقت مدافع ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع.

المصدر: تاس